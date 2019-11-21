اخبار ليبيا الان

ليبيا: القوات الموالية لحفتر تقول إنها أسقطت طائرة إيطالية دون طيار في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها أسقطت طائرة إيطالية دون طيار كانت تحلق في منطقة تخضع لنفوذها. وأوضح المتحدث باسم قوات حفتر أن الطائرة أسقطت بصاروخ  مضاد للطائرات في شمال ترهونة بجنوب شرق طرابلس. وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن  الطائرة تحطمت في ليبيا خلال مشاركتها في عملية البحر الآمن. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك