ليبيا: القوات الموالية لحفتر تقول إنها أسقطت طائرة إيطالية دون طيار في ترهونة

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها أسقطت طائرة إيطالية دون طيار كانت تحلق في منطقة تخضع لنفوذها. وأوضح المتحدث باسم قوات حفتر أن الطائرة أسقطت بصاروخ مضاد للطائرات في شمال ترهونة بجنوب شرق طرابلس. وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن الطائرة تحطمت في ليبيا خلال مشاركتها في عملية البحر الآمن.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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