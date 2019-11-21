السفير الألماني: مجلس النواب بطبرق هو الشرعي والوحيد

قال السفير الألماني لدى ليبيا أولفر أوفيتشا إن مجلس النواب الشرعي والوحيد هو المنعقد بمدينة طبرق.

أوفيتشا أضاف في مؤتمر صحفي عقد أمس بطبرق أن ألمانيا دعت عدداً من الدول للجلوس على طاولة حوار حول الأزمة السياسية في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة ومن المقرر انعقاده نهاية العام الحالي.

وأكد أن هدف الدولة الألمانية التعاون مع جميع المناطق في ليبيا ومساعدة ليبيا في إيجاد حل سياسي لجميع الأزمات من بينها وقف النزاع المسلح والمرحلة الأخيرة هي أن تلتقي جميع الأطراف لوضع الخطة السياسية للبلاد.

وأشار أوفتشا إلى إن مؤتمر برلين سيجمع جميع الفرقاء الليبيين، وأن بلاده تسعى جاهدة لحل الأزمة الليبية من خلال هذا المؤتمر، الذي يعد بمثابة آلية مستمرة لحل الأزمة الليبية.

وفي اجابة له عن سؤال مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بشأن التصدي للهجرة غير الشرعية قال أوفتشا “إن بلاده تحاول أن تواجه هذه الهجرة بالعديد من الإجراءات، وإنها في الوقت نفسه تؤمن السبل لمن يريد العيش في أوروبا، ولكن عن طريق الهجرة الشرعية”.

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