إدارة طبرق الطبي تستنكر الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية

استنكرت إدارة مركز طبرق الطبي الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والعاملين والتي تؤدي عملها بشكل متواصل ودون انقطاع على مدار اليوم.

وأكد البيان الصادر عن إدارة المركز أن الأمر تعدى الاعتداء على الممتلكات من تكسير للأجهزة والنوافذ والأبواب عند حدوث أي حالة وفاة وخاصة الحوادث إلى التعدي الجسدي على الأطقم الطبية.

ودعا مركز طبرق الطبي كافة الجهات الأمنية بالمدينة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لهذه التصرفات غير الأخلاقية ووضع حد لها وملاحقة الجناة قانونيًا.

وأشار المركز في بيانه إلى أنه يتمسك ويحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كافة العاملين بهذه المؤسسة.

ويعتبر مركز طبرق الطبي من أحد أهم المراكز الطبية في ليبيا، ويسعى إلى تحقيق نقلة كبيرة في نوعية وجودة الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المنطقة.

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