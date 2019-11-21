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عماري زايد يطالب بمشاركة تركيا وقطر في مؤتمر برلين‎

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، إيطاليا بالتدخل والعمل على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين المرتقب بشأن ليبيا لتشمل الدول الداعمة لحكومة الوفاق، في إشارة إلى تركيا وقطر.

جاء دلك خلال لقاء عماري زايد مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أمس الأربعاء، والذي بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وتأتي مطالبة زايد، بعد أنباء عن نية الدول الكبرى إقصاء قطر وتركيا من مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن الأزمة الليبية، وهو ما تسبب في مخاوف حكومة الوفاق بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الدوحة وأنقرة في دعم حكومته والقوات التابعة لها.

واتهم زايد خلال اللقاء روسيا بمفاقمة الأزمة وإطالة الحرب في ليبيا من خلال الدعم الاستخباراتي والعسكري الذي تقدمه لقوات الجيش الليبي، مؤكدا موقف حكومة الوفاق الثابت في الدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة، وفق تعبيره.

واستبعد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وزير التعليم بحكومة الوفاق، “امكانية الوصول إلى حل سياسي مع من لا يقبل إلا بالحل العسكري”، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياحمار ليس لهم اى صفة اصلا فلا من الجوار ولا من الدول العظمى بل من الدول الراعية للارهاب واى مؤتمر سيراعى فى الاعتبار ان 90% من الاراضى الليبية محررة ومستقرة فقط مطلوب نزع سلاح المليشيات وسيطرة الجيش الوطنى على ما تبقى سلما او حربا حتى يمكن اقامة دولة مدنية خاليا من الاخوان والارهابيين انتهى الدرس ياغبى مكانك انت وامثالك سجن ابوسليم بعد محاكمة عادلة وعاجلة ان شاء الله لكل المجرمين المفسدين

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