المعداني يبحث مع مدير برنامج UNDP ملف دعم بلدية سرت

في إطار متابعة عميد بلدية سرت لمشاريع صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP 8الذي تديره وزارة التخطيط بحكومة الوفاق، بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني بالعاصمة التونسية مع جيرلادووا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP آخر مستجدات مشروع متابعة صيانة مدرسة اليرموك ومدرسة عمرو بن العاص ومدرسة طلائع النصر للتعليم بسرت ومدرسة سالم الشرفي ومدرسة البيان بمحلة الرباط.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في بلدية سرت محمد الاميل أنه تم أيضا بحث ملف التوريدات العامة والدعم الى شركة خدمات النظافة بسرت وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء إدارة سرت وجهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى سرت.

كما تمت مناقشة إمكانية معالجة مشاكل انتشار وتراكم المياه السوداء في منطقة بوهادي وخاصة بعد تأخر الجهاز المختص في تنفيذ مشروع متكامل بحل الإشكال الذي سبب مشاكل بيئية وكوارث وانتشار الأمراض، أيضا تمت مناقشة تسريع المشاريع التي تم الاتفاق عليها للاستفادة منها بشكل سريع.

وتجدر الاشارة إلى أن برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP قد نفذ أكثر من خمسة عشر مشروع صيانة متكاملة لعدد كبير من المدارس والمرافق الصحية بقيمة أكثر من مليونين ونصف المليون دولار، وان المخصص لبلدية سرت ضمن صندوق دعم الاستقرار سبعة ملايين ونصف المليون دولار وصرف منها تقريبا 60 بالمائة حتى الان خلال عامين وتم اضافة مبلغ اخر تقريبا ثلاثة ملايين دولار ايضا لتنفيذ مشاريع صيانة وتوريدات لصالح بلدية سرت والتنسيق معها.

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