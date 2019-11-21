مسؤول بالجامعة العربية: برلين لا تريد حل الأزمة الليبية من الخارج

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الأزمة الليبية بها تعقيدات ضخمة، وأنه رغم التدخلات الخارجية، لكن هذا لا يعني إعفاء الليبيين من مسؤولياتهم، وعلى الجميع تحمل دوره.

وأضاف «زكي»، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أنه لا يمكن حدوث تدخل من الخارج دون موافقة بعض الأطراف الليبية، وبالتالي فإن «مسار برلين» هدفه توفير بيئة إقليمية ودولية حاضنة لتفاهمات ليبية – ليبية، وبالتالي ليس الهدف منه حل الأزمة الليبية من الخارج، وإنما المساعدة على الحل.

وأوضح المسؤول في الجامعة العربية أن مسار برلين تم بمبادرة بين المبعوث الدولي غسان سلامة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواصلت مع قادة عدة دول إقليمية ودولية ومنظمات، ووجهت إليهم الدعوة لتسمية ممثليهم في هذا المسار.

وأكد أن العمل جارٍ للخروج بمواقف توافقية تسمح للمجتمع الدولي الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، حيث سيتم التعامل مع الواقع الراهن، الذي أصبح في وضع بالغ الدقة، خاصة بعد المواجهات العسكرية والسلاح والوضع الاقتصادي والمالي الحرج، وصولاً إلى استعادة الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية