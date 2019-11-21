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معيتيق يستعرض مع آمر قوة مكافحة الإرهاب الأوضاع الأمنية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، الوضع الأمني في المناطق المكلفة بها القوة، وآخر المستجدات في محاور القتال بالعاصمة.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في ديوان حكومة الوفاق بطرابلس، تحديد الاحتياجات اللازمة للقوة بما يمكنها من القيام بالمهام المكلفة بها، حسب بيان إدارة التواصل في الحكومة، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وفي مطلع الشهر الجاري، التقى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اللواء محمد الزين، حيث «تباحثا الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، إذ تساهم القوة بدور محوري بمختلف المناطق العسكرية، إضافة لمراجعة التدابير المتخذة لرصد وملاحقة فلول تنظيم الدولة (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى»، وشمل الاجتماع، بحث تطوير عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اجتماع بين حمارين لا يفقهان اى شئ فى العسكرية فالشرف العسكرى يمنع منتسبيه ان يتعاونوا مع مجرمين ولصوص ومهربى بشر وحسابهم امام المحاكم الليبية مهما طال الزمان فالاخوان حسن البشير بعد 30 سنة قمع وتعذيب وارهاب ونهب مال عام فى سجن كوبر ومعه قيادات الاخوان التى شاركته الحكم تم زفه زفة شعبية فى الخرطوم من خلال سيارات نقل الحيوانات الى السجون وسط رجمهم بما تيسر من حجارة وطماطم وشباشب وقريبا سنرى هذا المشهد فى طرابلس اول سيارة بها هذا المجرم معتيق وبجواره المشرى وباشاغا اما السراج فسيكون فى عداد الاموات حتما فالخوان هم من يقتلوه

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