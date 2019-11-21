السعيدي: بعد إسقاط طائرتهم على إيطاليا احترام سيادة ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن القوات المسلحة إستهدفت طائرة إيطالية دون طيار في مدينة ترهونة، مطالباً السلطات الإيطالية باحترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية.

السعيدي أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أمس الأربعاء إلى أن قوات الجيش استهدفت طائرة إيطالية دون طيار وقامت بإسقاطها قرب مدينة ترهونة غربي البلاد.

وإستنكر بشدة الطيران فوق الأجواء الليبية دون علم السلطات الليبية المتمثلة في قيادة الجيش خاصة وأن المنطقة الغربية تعتبر منطقة عسكرية، معتبراً أن ليبيا قبل عام 2019 غير ليبيا اليوم.

وأكد على أن 95% من الأجواء الليبية تحت سيطرت السلاح الجوي وعلى إيطاليا أن تعلم أن السلاح الجوي قادر على حماية أجواءه وكذلك حماية شعبه، مشدداً أن دفاعات السلاح الجوي قادرة على التصدي لأي انتهاكات للأجواء الليبية.

كما طالب عضو مجلس النواب باحترام السيادة الوطنية الليبية ومن اليوم على السلطات الإيطالية احترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية فليبيا دولة ذات سيادة وفقاً لقوله .