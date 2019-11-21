السعيدي يطالب السلطات الإيطالية باحترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية

استنكر عضو مجلس النواب، علي السعيدي، الطيران فوق الأجواء الليبية دون علم السلطات الليبية، المتمثلة في قيادة الجيش، خاصة وأن المنطقة الغربية تعتبر منطقة عسكرية، مطالبا السلطات الإيطالية باحترام السيادة الوطنية، والقوانين الدولية.

السعيدي وفي تصريح لوكالة سبوتنيك، أمس، أكد أن نسبة خمس وتسعين في المئة من الأجواء الليبية تحت سيطرة سلاح الجو الليبي، وعلى إيطاليا أن تعلم أن سلاح الجو الليبي قادر على حماية أجوائه، وحماية شعبه، مؤكدا أن دفاعات السلاح الجوي الليبي قادرة على ردع أي انتهاكات للأجواء الليبية.

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