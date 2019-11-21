زكي: مؤتمر برلين سيخرج بصوت دولي موحّد

رأى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن الهدف من مؤتمر برلين المُزمع عقده الشهر المقبل، يكمن في تهيئة بيئة دولية إقليمية قادرة على احتضان تفاهمات الأطراف الليبية بين بعضها بعضا.

وحمّل زكي في تصريحات لصحيفة ” الشرق الأوسط” الليبيين مسؤولية جزء من الوضع الذي آلت إليه البلاد، مُلمّحاً إلى أن اللوم لا يجب أن يُوجه فقط للأطراف الخارجية التي ساهمت بتدخّلاتها في تعقيد الأزمة الليبية.

وعن مسار مؤتمر برلين والمخرجات المُتوقّعة منه، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن “العمل جار للخروج بمواقف توافقية تسمح للمجتمع الدولي بالحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا”.

وأشار زكي خلال حديثه إلى تعقيدات ضخمة تُثقل كاهل الملف الليبي وتزيد من حساسيته، خاصة في ظل تداخل المصالح الدولية في البلاد، الأمر الذي استدعى تحركا عاجلا من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لإنهاء الصراع الذي احتدم مؤخراً على الصعيد العسكري.

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