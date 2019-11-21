في صراع جديد بين قوات الوفاق .. حماية طرابلس: لم نخسر خيرة الشباب والقادة لكي نتهم زوراً

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت ما تسمي قوة حماية طرابلس التي تضم مليشيات “النواصي – الردع – الردع أبوسليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لداخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ما يثار حول الكتيبة من شائعات، مشيرة إلى أن كل ما يقال وكل الشكوك والتخوين الموجهة إلى الكتيبة وقادتها مردود على أصحابه .

القوة أضافت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي : ” لم نخسر خيرة الشباب والقادة لكي نُتهم زوراً و بهتانًا من قبل الأيادي السوداء التي تسعى لنشر مثل هذه المعلومات التي تبث وتزرع الفتنة بين الرجال” .

وتابعت : ” نقول لكم إن كتيبة ثوار طرابلس باقية على العهد، وعلى خطى الشهداء ولن نتخلى عن مبادئ ثورة 17 فبراير وعن دماء الشهداء “.

يذكر أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي اطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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