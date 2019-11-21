داخلية الوفاق تنظم ندوة حول ضحايا حوادث الطرق

نظمت اللجنة الدائمة للوقاية من الحوادث بوزارة الصحة، أمس الأربعاء، بالتعاون مع إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية، ندوة بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، والذي يصادف الأحد الثالث من شهر نوفمبر في كل عام.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية، أن الحدث شهد تقديم عدد من الورقات البحثية التي طرحت قضية حوادث السير على الطرقات العامة المتفشية بكثرة في البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة، من جانب أمني وآخر صحي.

يشار إلى، أن ليبيا تشهد ارتفاعا مخيفاً في مؤشرات حوادث المرور، وازدياداً كبيراً في عِداد الوفيات والإصابات والعاهات المؤقتة والمستديمة، حيث سجلت مديريات الأمن بالمناطق منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الفائت، وقوع أكثر من 1115 حادثا مروريا ذهبت ضحيتها من الوفيات أكثر من 1405 من الأشخاص، وأكثر من 1700 إصابة خطيرة، وأكثر من 1300 سجلت كإصابات بسيطة، ناهيكم عن الخسائر المادية التي تجاوزت عشرات الملايين من الدينارات.

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