بعد إسقاط الطائرة الإيطالية .. المشري يلتقي السفير الإيطالي لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بُوتشينو، وذلك لمناقشة التطورات السياسية والعسكرية وتداعيات العدوان على طرابلس، والاستعدادات لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا .

وأكد مجلس الدولة، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي أمس الأربعاء، أن المشري وجه الشكر للسفير الإيطالي على ثبات الموقف الإيطالي من العدوان الذي وصفه بـ”الغاشم” على العاصمة، مقارنة بمواقف بعض الدول الأخرى التي يشوبها الغموض أحيانًا، بحسب البيان.

ووفق البيان، تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر حول مواقف الدول من المسألة الليبية ومن مؤتمر برلين، والصعوبات التي تواجه المؤتمر والتي قد تؤثر في نتائجه.

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