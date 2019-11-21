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سفير هولندا: يجب محاسبة المسؤولين عن قصف مصنع البسكويت

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قدم سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرس، تعازيه إلى أسر ضحايا قصف مصنع البسكويت في وادي الربيع (جنوب شرق طرابلس)، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع تومرس: «نذكر جميع أطراف النزاع بأن المدنيين والمؤسسات المدنية ليست هدفا»، داعيا إلى «محاسبة الجناة» في تلك الواقعة، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

ولقى عشر أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 35 آخرون في قصف جوي للمصنع الإثنين الماضي، فيما تسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة.

وفي رد فعل على الهجوم، أكد المبعوث الأممي غسان سلامة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إدانته للحادث، محذرا من أن الهجوم قد يشكل «جريمة حرب».

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كما دعا بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى «احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، احتراما كاملا، ويجب مساءلة المنتهكين. كما أنه من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية المناسبة للمدنيين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اطمأن ياسيادة السفيه ان المجرمين الخوان الذين ارتكبوا هذه الجربمة وغيرها سيقص منهم قريبا بعدماينتصر الجيش الوطنى ويحرر عروس البحر من خاطفيها الاندال شر خلق الله ويمومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله على خوارج العصر ونشهد اكبر زفة للمجرمين الى سجن ابوسليم وقرقارش كل واحد يعبر عما يجيش فى صدره تجاه حثالة المجتمع الليبى من اول معتيق والمشرى وباشاغا والكبير وابوسحلول ودبرز والفقيه والشاطر وغيرهم كل واحد يجهز افضل حاجة عنده شبشب قديم كوندرة جامدة بيض فاسد .حجارة صغيرة كل واحد حسب رغبته ليشارك فى القصاص من هؤلاء المجرمين

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