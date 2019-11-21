ميناء بنغازي: استقبلنا 450 باخرة تجارية منذ بداية العام

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قال مدير مكتب الإعلام بميناء بنغازي ناصر المغربي اليوم الأربعاء، إنهم استقبلوا خلال الأشهر الأحد عشر الماضية 450 باخرة تجارية.

وفي تصريح صحفي أوضح المغربي بأن حركة السفن التجارية في تصاعد مستمر خلال الأشهر الماضية خاصة مع تنفيذ تحسينات على بعض المواقع في المنفذ البحري.

ويتوقع المسؤول بالميناء نشاط حركة السفن المتجهة إلى بنغازي؛ بعد قرار الحكومة المؤقتة إيقاف استيراد الرخام والسراميك من المعابر البرية.

ويعمل الميناء التجاري على مدار الساعة بعد ثلاث سنوات من إعادة فتحه، سعيًا لجمع الإيرادات من أجل إصلاح الميناء وتوسعته.

وتنامت الواردات عبر المنفذ البحري الأكبر في شرق البلاد مقارنة بالسابق، حيث تحمل السفينة الواحدة على الأقل 700 حاوية، وفق المغربي.