الاتحاد الأوروبي : احتجاز المهاجرين “نموذج عمل مربح” لحكومةالوفاق

العنوان_ليبيا

قالت صحيفة الغارديان، إن الاتحاد الأوروبي أقر في تقرير مسرب له أنه لا يمكنه مراقبة خفر السواحل الليبي وأن احتجاز المهاجرين “نموذج عمل مربح” لحكومة الوفاق الليبية، التي جدد معها الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل للحد من الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بعنوان “تقرير مسرب يوضح أن أوروبا تخشى على اللاجئين في المخيمات الليبية الخطرة”.، أن التقرير المسرب يقدم تفاصيل مصير اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا الذين احتجزهم خفر السواحل الليبي المدعوم من أوروبا وأودعوا في معسكرات احتجاز.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين في ليبيا يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان والموت والاختفاءات والرشى والفساد، معقبا إلا أن هناك تطورا فيما يتعلق بالحد من أعداد الأشخاص الذين يغادرون السواحل الليبية إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة إنه وفقا لاتفاق جُدد مؤخرا بين ليبيا والاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته عدة ملايين يورو، يزود الاتحاد الأوروبي وإيطاليا خفر السواحل الليبي بالمال والتدريب والزوارق لاعتراض قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى أوروبا.