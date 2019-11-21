تحضيرات في جنيف لصياغة توصيات ليبية لمؤتمر برلين

ينظم مركز الحوار الإنساني في مدينة جنيف السويسرية لقاء الأسبوع المقبل لطرح الأزمة الليبية والمختنقات التي تمر بها العملية السياسية.

وعلمت 218 يوم أمس من مصدر خاص داخل مجلس النواب أن مركز الحوار الإنساني بدأ بتوجيه دعواتِ الحضور للملتقى لعدد من الشخصيات النشطة في الفضاء السياسي، لم يكشف عن أسمائها، من أجل الاستماع إلى الآراء وتبادل المقترحات والحلول وتقديم توصيات لمؤتمر برلين.

ويسعى مركز الحوار الإنساني أكثر من مرة إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في ليبيا والعمل على تنظيم الجهود السياسية والاجتماعية من أجل عبور المختنقات التي تمر بها البلاد.

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