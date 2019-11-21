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تحضيرات في جنيف لصياغة توصيات ليبية لمؤتمر برلين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم مركز الحوار الإنساني في مدينة جنيف السويسرية لقاء الأسبوع المقبل لطرح الأزمة الليبية والمختنقات التي تمر بها العملية السياسية.

وعلمت 218 يوم أمس من مصدر خاص داخل مجلس النواب أن مركز الحوار الإنساني بدأ بتوجيه دعواتِ الحضور للملتقى لعدد من الشخصيات النشطة في الفضاء السياسي، لم يكشف عن أسمائها، من أجل الاستماع إلى الآراء وتبادل المقترحات والحلول وتقديم توصيات لمؤتمر برلين.

ويسعى مركز الحوار الإنساني أكثر من مرة إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في ليبيا والعمل على تنظيم الجهود السياسية والاجتماعية من أجل عبور المختنقات التي تمر بها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كل هذه المسميات الكاذبة لحقوق الانسان اكذوبة يقف خلفها الخوان بدعم من قطر الخالية من حقوق الانسان واى شلحة ديمقراطية فهى عزبة لموزه واسرتها القذرة لا تنخدوا فى الشعارات فكل شعارات الاخوان مقلوبة ومعكوسة اقلبها تصل للحقية العدالة تصبح السفالة والبناء تصبح الدمار والتنمية تعذيب وتصفية والحرية قتل بلا حساب وافساد فى الارض كفاية ضحك على الذقون على طريقة المؤتمر الجامع لجماعة الخوان والمأجورين فلا يقع الشرفاء فى الفخ قاطعوا اى مؤتمر مشبوه

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