المجلس الأطلسي: مؤتمر برلين حل جديد غير مكتمل للأزمة الليبية

نشر المجلس الأطلسي -مؤسسة بحثية أمريكية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية-تقريرا حول المؤتمر الذي ستستضيفه ألمانيا في محاولة لحل النزاع في ليبيا، واصفا المؤتمر بمحاولة أخرى وحل أخر غير مكتمل للأزمة في ليبيا.

وأضاف المجلس الأطلسي أنه في 11 سبتمبر 2019 أعلن سفير ألمانيا في طرابلس أنه في أكتوبر أو نوفمبر ستستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا في محاولة لتحقيق الاستقرار في الوضع في البلاد وإغاثة السكان المتضررين بشدة من العملية العسكرية التي قام بها خليفة حفتر.

وفي الربيع الماضي شن المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي هجومًا على العاصمة طرابلس بحجة تحريره من الإرهابيين. سيتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة. يبدو أنه يعتقد أن ألمانيا يمكن أن تمثل جهة فاعلة محايدة بين تدخل الجهات الفاعلة الأجنبية التي تبحث عن الموارد والهيبة الدولية على الأراضي الليبية لسنوات. ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث هناك العديد من الانتقادات بأن هذا ليس هو النهج الأفضل. وفي السنوات الأخيرة لم تؤد المؤتمرات حول ليبيا التي عقدت في بلدان أخرى ذات تمثيل محلي محدود للغاية إلا إلى تفاقم التوترات وجعل الوضع أسوأ.

ولقد حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء نظام جديد في ليبيا ورعاية العديد من الارتباطات الدبلوماسية غير الرسمية والرسمية. واستضاف مؤتمرين في باريس الأول في 25 يوليو 2017 بين رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر. تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار ووعد بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وحدث آخر في باريس في 29 مايو 2018 مع اقتراح تحديد موعد يوم الانتخابات في 10 ديسمبر من ذلك العام.

ورداً على ذلك نظمت إيطاليا -بمبادرة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي -مؤتمراً آخر في باليرمو في الفترة 13-14 نوفمبر 2018. ثم في فبراير 2019 أصدر مؤتمر آخر عقد في أبو ظبي اتفاقًا لإجراء الانتخابات. لم يتم تحقيق أي من هذه الاتفاقات أو المقترحات. وبدلاً من ذلك بدا الجميع في ليبيا غير راضين تمامًا: قادة المليشيات المستبعدين من طاولة المفاوضات التي حاربوا في العاصمة بين أغسطس وسبتمبر 2018؛ وبدأ حفتر حربًا جديدة في أبريل 2019 ضد نفس الميليشيات في طرابلس؛ شعر السراج بخيبة أمل عميقة بسبب رفض خصمه الجلوس على طاولة واحدة. أكثر المتضررين من المفاوضات الفاشلة هم الشعب الليبي الذي لا يجد الاستقرار الضروري للبدء في إعادة بناء بلده. لم تؤد هذه المؤتمرات الدولية إلى أي حلول فعالة للنزاع مما تسبب في خيبة أمل فقط بين المواطنين.

ومع ذلك هناك نوع مختلف من الاجتماع أكثر إنتاجية. في الفترة من 6-8 ديسمبر 2017 نجح المركز السويسري للحوار الإنساني في تنظيم اجتماع لرؤساء البلديات الليبيين في تونس. لأول مرة منذ بدء النزاع اجتمعت جميع البلديات والسلطات المحلية الليبية تقريبًا لمناقشة كيفية إنهاء العنف المستمر في بلدهم. شهد هذا الحدث الهام الحضور النشط لممثل الأمم المتحدة غسان سلامه. وكان الاجتماع ناجحًا وبنى أساسًا مهمًا للمؤتمر الوطني المحتمل، الذي كان ينبغي أن يضم الممثلين الرئيسيين للمناطق الثلاث في ليبيا: طرابلس وبرقة وفزان.

واستمرت البلديات في السير على هذا الطريق، مع سلسلة من التجمعات في بداية عام 2018 ليس فقط في تونس، ولكن أيضًا في شحات في يناير وطرابلس في مارس. حضر حوالي 107 من القادة المحليين بما في ذلك من القادمين من شرق ليبيا. وطلب القادة المحليون عدم تدخل الجهات الأجنبية الفاعلة: لقد أرادوا أن يتركوا وحدهم في محاولة لإعادة بناء بلدهم.

لقد قاومت البلديات في معظم أنحاء ليبيا العنف المستمر على مر السنين وأثبتت أنها مؤسسات رئيسية في البلاد. لهذا السبب يجب تعزيزها.

بالنظر إلى نجاح مبادرة المركز السويري للحوار الإنساني طلب سلامة في بداية عام 2018 من المركز أن يدير العملية التحضيرية للمؤتمر الوطني أحد أسس خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا. مع هذا الهدف فتح المركز مشاورات والتي حضرها في ثلاثة وأربعين موقع من قبل أكثر من 7000 ليبي.

ومن المهم أن نتذكر أساس اقتراح ألمانيا لعقد مؤتمر دولي جديد، يكمن في العلاقة القوية التي تربط برلين بتركيا ومصر والتي لا يجب التقليل من قيمتها، بالنظر إلى أن هاتين الدولتين تدعمان السراج وحفتر على التوالي.

وفي غضون ذلك عُقد منتدى الحكم المحلي الليبي في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر في تونس العاصمة من أجل تحسين النهج الاستراتيجي للتوطين. تم دعم الحدث من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لم تتحدث وسائل الإعلام بشكل مكثف عن ذلك، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نفهم عدد المسؤولين المحليين الذين حضروا ومن أي منطقة في ليبيا.

كما اتفق العديد من العلماء والمتخصصين على ليبيا قبل بضعة أشهر في تقرير بروكينجز عن ليبيا، فإن النموذج المطبق في البلاد يجب أن يتم إنشاؤه من قبل الليبيين ومن أجلهم وبناء “الدولة من القاعدة الشعبية بدلاً من الأعلى إلى الأسفل”. وفي هذا السياق لا يوجد مكان للتطفل الخارجي ولا للمؤتمرات التي لا تحظى بالمشاركة الكاملة لليبيين في طرابلس وبرقة وفزان. ولا يزال سلامه متفائلاً بشأن مؤتمر برلين المقبل على الرغم من تصاعد القتال الجوي في ليبيا، لكن من الضروري أن نتذكر أنه لا يمكن عقد المؤتمرات دون أولئك الذين لديهم بالفعل دور وحصة على المستوى المحلي. نظرية بسيطة، ولكن من الواضح أنه من الصعب جدًا تطبيقها.

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