الثني يعطي تعليماته بسرعة المباشرة في عودة المهجرين

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، تعليماته بسرعة المباشرة في عودة المهجرين، وذلك خلال لقائه في مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة باللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين، بحضور وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، المشرفين على المشروع كما حضر اللقاء الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي.

وأكد الثني، خلال اللقاء أن الحكومة تتكفل بمصاريف العودة وتوفير سكن في ليبيا لمدة محددة، إضافة إلى توفير منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، مشددا على أن ليبيا للجميع وأنه من حق أي مواطن أن تتوفر له سبل العيش الكريم داخل الوطن، لافتا لعدم إمكانية أن تنسى ليبيا أبناء وطنها بين مهجر ونازح، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون العفو العام ليشمل الجميع.

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