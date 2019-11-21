خلافات قوى دولية تُهدد بتأجيل مؤتمر برلين

كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة “الأهرام ويكلي” Al-Ahram Weekly أن السبب وراء عدم تحديد ألمانيا موعدا لمؤتمر برلين هو أن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية لم ينتهوا بعد من المناقشات حول القضايا الرئيسية التي سيتم تناولها خلال المؤتمر.

ونقل الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كامل عبد الله، عن مصدر مطلع توقعاته بتأجيل عقد مؤتمر برلين إلى مطلع العام القادم لعدم وجود توافق بين القوى الدولية حتى الآن خلال الاجتماعات التحضيرية على مفاهيم مشتركة تؤدي لنجاحه خصوصا بعد التصعيد من قبل واشنطن تجاه مزاعم الدور الروسي في ليبيا.

وأهم هذه المفاهيم هي كيفية إعادة إطلاق العملية السياسية، وشروط إنهاء وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التي ستُطبّق بمجرد تطبيق وقف إطلاق النار، فيما تتعلق البنود الأخرى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوزيع العادل للثروة، ومكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة، والتمسك بالحظر الدولي على واردات الأسلحة إلى ليبيا وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

وأشارت المصادر أن التحذير الأخير الذي أطلقته واشنطن من التدخلات الروسية المزعومة في ليبيا زاد من حجم الفجوة بين الأطراف الدولية المعنية بليبيا، وزاد من صعوبة مهمة ألمانيا في سد الفجوات بين المشاركين بمؤتمر برلين.

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