داخلية الوفاق تؤكد توفر الوقود بجميع المحطات

طمأنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، جميع المواطنين بأن العمل مستمر في توزيع الوقود على جميع المحطات العاملة، مؤكدة توافر الوقود بشكل كاف.

وقالت الوزارة، إن ناقلة أنوار النصر أفرغت حمولتها بميناء طرابلس البحري وعلى متنها 31 مليون لتر ونصف من الوقود، كما أن ناقلة انوار أفريقيا على متنها 34 مليون لتر متواجدة في منطقة المخطاف بالميناء، فيما تتواجد الناقلة IF بميناء الزاوية وعلى متنها 37 مليون لتر من الوقود، مؤكدة بأن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل سلسل وطبيعي.

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