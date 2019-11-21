جدول تصوير المواطنين بالمنطقة الشرقية الأسبوع القادم .. والعبيدي ينفي تصريحات نسبت له

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة أن هناك من يحاول بث الإشاعات وإنقسام في مصلحة الجوازات والجنسية وهذا أمر غير مقبول .

غريبة قال – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – نحن بعيدين عن أي تجاذبات أو انقسامات سياسية وأن كل ما يتعلق بالمنطقة الشرقية يشرف عليها المعاون بالتنسيق معانا وأن ما حدث للمنظومة بفرع بنغازي كان نتيجة خلال فني، لافتًا إلى أنه لم يجيب على هاتف خلال اتصال المعاون لأنه كان في اجتماع هام .

ومن جهته، نفي معاون رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي التصريحات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء والتي نسبت له .

العبيدي أبدي استغرابه – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – الجز باسمه وذكر صفات وأسماء وبث الفتنة في محاولة لتقسيم مصلحة الجوازات والجنسية وهذا أمر مرفوض فما يهمنا هو المواطن .

غريبة والعبيدي أفادوا في تصريحهما للوكالة أن جدول التصوير سيعد اليوم ويباشر فيه من الأسبوع القادم لكل الفروع والأقسام دون تخصيص وفي حالة حدوث عطل يعوض الفرع أو القسم بيوم آخر .

ورصدت الوكالة تصريحات نسبت للعبيدي في عدة مواقع إلكترونية تأجج الرأي العام وكلها عارية عن الصحة .

كلا العميدين اتفقوا أن هناك من يحاول بث الفتنة خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن ما يهمهما مصلحة الوطن والمواطن وستتابع وكالة أخبار ليبيا 24 الإجراءات التي وعد بها المسؤولين بمصلحة الجوازات.

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