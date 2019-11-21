الارصاد الجوية: امطار متفرقة على هذه المناطق.. وتقلبات قادمة الاسبوع المقبل

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي قي تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم وغدا أن تشهد الاجواء فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتصحبها خلايا رعدية أحياناً.

وبحسب المركز فإنه من المتوقع أن تشمل اليوم الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت ومناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال تكون ضباب كثيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر، بينما يبقى الطقس مستقر نسبياً على باقي المناطق.

وبحسب التقرير فتكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بمناطق الشمال الغربي تتراوح مابين

( 17 – 23 ) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي طفيف من يوم الغد ، بينما تكون ما بين ( 18 – 25 ) مْ بمناطق الشمال الشرقي ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم، وتكون على مناطق الجنوب الغربي مابين ( 20 – 27 ) مْ ، وعلى مناطق الجنوب الشرقي مابين ( 26 – 29 ) مْ.

ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تتاثر مناطق الشمال بداية من يوم الاحد بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية الى شمالية غربية نشطة الى قوية مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى واضطراب حالة البحر.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي