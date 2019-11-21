مسؤول بالجامعة العربية: الأزمة الليبية بها تعقيدات ضخمة

رأى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا هدفه توفير بيئة إقليمية ودولية حاضنة لتفاهمات ليبية – ليبية.

وقال زكي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، “مسار برلين تم بمبادرة بين المبعوث الدولي غسان سلامة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواصلت مع قادة عدة دول إقليمية ودولية ومنظمات، ووجهت إليهم الدعوة لتسمية ممثليهم في هذا المسار

وتابع زكي، أن الأزمة الليبية بها تعقيدات ضخمة، وأنه رغم التدخلات الخارجية، لكن هذا لا يعني إعفاء الليبيين من مسؤولياتهم، وعلى الجميع تحمل دوره.

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