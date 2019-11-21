وفاة مدير «السلامة الوطنية» بالواحات إثر سكتة قلبية

توفى رئيس هيئة السلامة الوطنية فرع الواحات، العقيد عبدالحفيظ موسى العباني، مساء أمس الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقال أحد العاملين في الهيئة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الفقيد اشتكى من ألم في الجهة اليسرى من صدره، أصابه بشكل مفاجئ، خلال وجوده مع أسرته في أجدابيا، التي نقلته إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف التعليمي المركزي في أجدابيا، حيث وافته المنية بعد ساعة من وصوله.

ونعى مديرو ورؤساء والضباط والعاملون في الأجهزة الأمنية بأجدابيا، العباني، سائلين الله أن يغفر له، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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