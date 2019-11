مصادر دبلوماسية: فجوة دولية بين أطرف مؤتمر برلين ولقاء مرتقب في لندن

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ218 عن استمرار وجود “فجوة دولية” بين الأطراف التي شاركت في المؤتمر التحضيري الرابع لمؤتمر برلين، أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أنه في الجانب المُقابل لهذه الفجوة، بدأت ملامح قاعدة توافق مبدئية تظهر بين الأطراف الدولية الحاضرة بعد الخروج بنوع من التقارب في وجهات النظر فيما بينها، فيما يبدو أنها كانت الثمرة الوحيدة للاجتماع.

وأشارت إلى أن بعض الأطراف تُحاول اللعب بورقة الوقت، من خلال إطالة أمد القتال الدائر في طرابلس، لكسب المزيد من الوقت وتحقيق تقدّمات على الأرض، قد تقلب الموازين في اللحظات الأخيرة.

وتحدثت مصادر دبلوماسية متطابقة عن اجتماعات دولية مرتقبة ستشهدها لندن الفترة المُقبلة على هامش قمة الناتو، أحدها سيكون تركي فرنسي ألماني بريطاني وسيبحث ملفي سوريا وليبيا، فيما سيجتمع ممثلين عن إيطاليا وتركيا وألمانيا في لقاء ثلاثي منفصل.

ونفت بشكل نهائي وجود أي احتمالات لتفعيل ما يسمى باتفاق الدفاع المشترك بين الوفاق وأنقرة، لافتة إلى وجود اتفاقيات تعاون عسكرية بين الطرفين وهي التي يتم بموجبها تقديم الدعم اللوجستي وبعض العتاد لمُسلحي الوفاق.

