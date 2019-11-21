أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تمكن فرق الصيانة التابعة لدائرة الجهد المتوسط شرق طرابلس من صيانة كوابل محطة القرقني في عين زارة جنوب العاصمة.

وكانت الشركة أشارت عبر حسابها على موقع التواصل «فيسبوك»، إلى تعرض منشآتها ومعداتها في جنوب طرابلس إلى أضرار نتيجة الاشتباكات وغياب الأمن، إذ أرجعت انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي العزيزية والهيرة، خلال الأيام الماضية، إلى حالات سرقة أسلاك الكهرباء.

كما أصيب خط نقل «الطاقة القرة بوللي 220» في الاشتباكات الدائرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي المشروع وما جاورها، يوم الأحد الماضي.

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