خارجية المؤقتة: أي مبادرة تتعلق بليبيا يجب أن تكون من خلال السلطات الشرعية

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن أي مبادرة أو مؤتمر يتعلق بالأزمة الليبية يجب أن يكون من خلال السلطات الشرعية للشعب الليبي، والمتمثلة في مجلس النواب، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة التي تمثل طوق الأمان للدولة الليبية .

الخارجية وخلال اجتماع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، برئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، وبعض أعيان المدينة، ومنظمات المجتمع المدني، أكدت على مشروعية العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية والإجرامية.

من جانبه أشاد السفير الألماني خلال زيارته إلى المقبرة الألمانية بمدينة طبرق، بالأمن والاستقرار اللذين تشهدهما المدينة .

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