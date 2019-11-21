خلال لقائه بالسفير الإيطالي … زايد : لا يوجد حل سياسي مع حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، السفير إلايطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو قاليماردي، لبحث مسُتجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في بيان لها، أن عماري زايد، أكد خلال اللقاء، على موقف حكومة الوفاق الثابت في دحر العدوان والدفاع عن طرابلس ومدنية الدولة، موضحًا أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي مع معتد لا يقبل إلا بالحل العسكري ويقوم بحشد المقاتلين من جنسيات مختلفة، حسب البيان.

وتابعت أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تطرق إلى مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، موضحة أن عماري زايد، أكد ترحيب حكومة الوفاق بالجهود الدولية مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتشمل دول الجوار الليبي والدول الداعمة لموقف حكومة الوفاق.

وحسب البيان، أكد السفير الإيطالي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق، مؤكدًا على أهمية توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين من قبل دول الجوار وعمل إيطاليا مع ألمانيا لإنجاح المؤتمر، كما تطرق اللقاء إلى أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين، وأن الجديد في مؤتمر برلين هو التنسيق بين مجموعة «5 + 5»، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيطاليا والإمارات ومصر وتركيا، علاوة على ألمانيا.

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