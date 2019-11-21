الشيباني: المجتمع الدولي يتلاعب بمصيرنا

رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن المجتمع الدولي يتلاعب بمصير الشعب الليبي.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مازال المجتمع الدولي يتلاعب بمصيرنا كعادته دائما مع الشعوب الصغيرة منذ تأسيس الأمم المتحدة راعية مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية الدائمة العضوية في مجلس الأمن. كان من الممكن تفادي ما يجري في ليبيا من قتال لو انهم كانوا صادقين وجادين في تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي التي تنص على حل التشكيلات المسلحة ونزع السلاح الثقيل والمتوسط واعادته الى مكانه الطبيعي. “ثكنات الجيش الليبي” …الخلاف الشديد بينهم على اقتسام الغنيمة هو الذي دعاهم الى خلق ملتقيات روما وباليرموا وباريس وابوظبي والمانيا، “ملهاة” حتى يتم الاتفاق بينهم. هزيمة الميليشيات ومن يدور في فلكها ستفوت عليهم الفرصة وتقطع الطريق وتحسم المعركة لصالح استعادة الدولة وانهاء التدخل الخارجي السافر في شؤوننا ولن تكون بلادنا غنيمة لهم”، بحسب تعبيره.

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