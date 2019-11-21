اختيار عبدالجليل زميط مديرا لمطار غدامس

اختارت مصلحة المطارات في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، عبدالجليل زميط، مديرا عاما لمطار غدامس المدني.

وتسلم زميط مهام منصبه، وتمت الإجراءات القانونية حيال ذلك يوم الأحد الماضي، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتقدمت مصلحة المطارات بالشكر إلى المدير السابق، عبدالله محمد المهدي، على الجهود التى بذلها طوال فترة عمله بالمطار.

وظل المطار متوقفا عن العمل لمدة ثلاث سنوات حتى العام 2017، حين سيرت منه أولى الرحلات في 11 فبراير من هذا العام.

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