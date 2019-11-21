عقيلة يبحث احتياجات بلدية القيقب

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، مع عميد بلدية القيقب على اجربيع، بحضور مدير مكتب الاعلام والثقافة القيقب حمزة بومير.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن اللقاء تناول مناقشة العديد من القضايا والاحتياجات الضرورية التي تهم البلدية في مجالات الكهرباء، منها محطة 11.66 الجديدة التي تم انشائها بالبلدية، وإنارة مداخل البلدية وإنارة (حى دغووش) إلى جانب صيانة نادى المجد الرياضي بالقيقب، كما تم مناقشة مشروع إنشاء (مركز ثقافي) ببلدية القيقب، والتطرق إلى إمكانية فتح فرع للمصرف التجاري في بلدية القيقب.

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