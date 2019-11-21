مؤسسة «لا للألغام» تعدم 2 طن من مخلفات الحرب ببنغازي

قام أعضاء مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب» بالتعاون مع فصيل الهندسة التابع لـ«الكتيبة 120 مشاة»، بالتخلص من 2 طن من مخلفات الحرب بمدينة بنغازي.

وقال عضو المؤسسة خليفة محمد العبيدى لـ«بوابة الوسط»، الخميس: «ما جرى تجميعه من قبل أعضاء المؤسسة من مخلفات حربية وألغام وعبوات ناسفة من داخل المناطق المحررة في مدينة بنغازي في حدود 2 طن من المواد شديدة الانفجار».

وأشار العبيدي إلى أن فريق مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب» يتحرك فور تلقيه بلاغات من المواطنين بوجود ألغام أو قذائف ويقوم بانتزاعها بعد تأمينها ونقلها إلى المكان المخصص لحين التخلص منها.

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