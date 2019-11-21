سفير ألمانيا يبحث مع نواب تحضيرات مؤتمر برلين وإنهاء العمليات العسكرية

عقد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، اليوم الخميس، اجتماع عمل مع أعضاء في مجلس النواب بمدينة طبرق.

وناقش الاجتماع «التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين، وإنهاء جميع العمليات العسكرية، والحاجة إلى توحيد الهيئات التشريعية الشرعية»، حسب تدوينة للسفير على حسابه بموقع التواصل «تويتر».

وأصدرت القيادة العامة أمس الأربعاء، بيانا بشأن مؤتمر برلين، أكدت فيه أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا «لن ينجح» قبل «حسم المسار الأمني والعسكري»، مؤكدة أن الشعب الليبي لن يتحمل «المزيد من تدوير مراكز القوى» التي اعتبرتها السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله وتمكين الميليشيات من حكم البلاد.

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كما أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارا بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، بتشكيل «لجنة الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية» برعاية المجلس.

وأخفقت جهود الأمم المتحدة في عقد ملتقى غدامس، الذي كان مقررا أن يجمع كل الأطراف الليبية، إذ اندلعت حرب العاصمة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي، بين قوات القيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 28 أكتوبر الماضي، طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مبادرة شخصية للمصالحة الوطنية تقوم على خمسة محاور، وهي «الدستوري، والسياسي، والأمني وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي».

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