الصليب الأحمر: وحدة الهلال الأحمر الليبي تسهم في دعم برامج الشراكة

أشادت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، ماريان جاسر، بـ«وحدة جمعية الهلال الأحمر الليبي»، مؤكدة أنها «ستسهم في دعم برامج الشراكة مع اللجنة الدولية والشركاء الآخرين والمانحين».

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، لبحث سبل تعزيز برامج الشراكة لمواجهة التحديات الإنسانية، حسب بيان نشرته الأمانة العامة للهلال الأحمر، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وانتهى الاجتماع، الذي عقد بحضور رئيس الجمعية العمومية ونائبه، الثلاثاء، إلى الاتفاق على «تعزيز وسائل التواصل لتفادي التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة، وتعزيز قدرات الجمعية (الهلال الأحمر) في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي، وتأكيد وحدة الجمعية الوطنية».

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كما جرى الاتفاق على «عقد اجتماع لمديري المنطقة الغربية والجنوبية، التي تواجه تحديات وصعوبات بسبب الأزمة الحالية في تونس»؛ لتحديد الاحتياجات العاجلة وتنسيق عملية الاستجابة، حسب البيان.

وأكد الأمين العام ورئيس الجمعية العمومية، أنه «بعد الاجتماع الأخير لأعضاء الجمعية العمومية بالفروع في مدينة بنغازي، منتصف الشهر الجاري، اتضح تمسك واهتمام الفروع بوحدة الجمعية».

من جهتها، أثنت رئيسة بعثة اللجنة الدولية على هذا الإنجاز (وحدة الجمعية) الذي سيسهم في دعم برامج الشراكة مع اللجنة الدولية والشركاء الآخرين والمانحين، مما يجعل الجمعية الوطنية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإنسانية والصعوبات، وفق البيان.

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