مديرو مدارس المرج يعلنون استمرارهم في الاعتصام حتى تنفيذ قانون المعلمين

العنوان_المرج

عقد مديرو مدارس بلدية المرج صباح اليوم الخميس اجتماعا موسعا مع نقابة معلمي المرج وفي ختام الاجتماع أصدر مديرو مدارس المرج بيانا أكدوا فيه الاستمرار في الاضراب الشامل وعدم العودة للمدارس حتى تتحقق جميع مطالب المعلمين التي اقرها القانون رقم 4.

كما أكد المجتمعون في بيانهم دعمهم الكامل للنقابة العامة لمعلمي ليبيا برئاسة الاستاذ عبدالنبي صالح النف النقيب العام لمعلمي ليبيا وبأنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالدفاع عن المعلمين.

كما استنكر البيان الاعتداء الذي تعرض له المعلمين في وقفتهم الاحتجاجية في مدينة البيضاء ومحاولة الاعتداء على النقيب العام في صفته وشخصه وطالب البيان رئيس مجلس النواب بتنفيذ الاتفاق المبرم بينه وبين النقابة العامة بتاريخ 13 اكتوبر 2019.