ممثل الـ«يونيسيف» يبحث دعم قطاع التعليم في مصراتة

بحث عضو المجلس البلدي مصراتة محمد التومي، في اجتماع مع ممثل مكتب الـ«يونيسيف» في ليبيا حسين العالم، دعم قطاع التعليم في البلدية، والذي يشمل صيانة مدارس وتقديم حزمة تدريبية للمعلمين.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مراقب التعليم بالبلدية والمدراء المختصين، الشق المتعلق ببرنامج الـ«يونيسيف» في دعم قطاع التعليم البالغ نحو 500 ألف يورو، والذي يشمل صيانة مجموعة من المدارس، وتقديم حزمة تدريبية للمعلمين، بالإضافة إلى «الحقيبة المدرسية والرياضية»، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأوضح البيان، ان الاجتماع تطرق إلى خطة الـ«يونيسيف» وبرنامج عملها المخصص له ميزانية تقدر بقيمة 18 مليون يورو لدعم التعليم في ليبيا، وكيفية الاستفادة منه وفق المسارات المحددة من الـ«يونيسيف»، وبما يتوافق مع احتياجات وأولويات القطاع.

ويأتي اللقاء، استكمالا لسلسلة الاجتماعات في إطار برنامج دعم الاستقرار في ليبيا المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، بالشراكة بين وكالة التعاون الإيطالية ومنظمة الـ«يونيسيف»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن دعم البلديات في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

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