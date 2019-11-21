بعد 7 سنوات خصومة.. صلح بين «أزوية» و«أولاد الشيخ علي» في «جبل عرفات»

أسدل الستار على الخصومة بين قبيلة أزوية، ممثلة في بيت أجلولات من عائلة أحويج، وقبيلتي أولاد الشيخ علي والحوتة، التي استمرت سبع سنوات على خلفية جريمة قتل.

وتعود بداية الخصومة بين الطرفين إلى يوم 16 مارس العام 2012، حين قتل المصور الصحفي محمد إدريس أحويج، على بوابة مدينة سرت، في إطلاق نار، بينما نجا رفاقه الثلاثة.

وجرى الصلح بين الطرفين في مسجد جبل عرفات بمدينة أجدابيا، الأربعاء، حيث قبلت عائلة حويج 100 ألف دينار قيمة الدية، بعدما خفضت قيمتها 50 ألفا، وذلك في حضور لجنة الصلح، وعدد من أعيان ومشايخ القبائل.

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يذكر أن محمد أحويج كان يعمل في صحيفة «أخبار أجدابيا»، ووثقت عدسته أحداث ثورة 17 فبراير.

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