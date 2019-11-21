تعليم الوفاق: نعكف على تعديل مواعيد الخطة الدراسية

قام اليوم الخميس وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، رفقة مراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة رشاد بشر، بتفقد عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم بالبلدية، للوقوف عن كثب على انتظام العملية التعليمة بالمدارس حيث تابع سير الدراسة بمدارس (بشير الأسطى – مختار بلحاج – 24ديسمبر – ثورة التحدي).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن جمعة اطمأن على وصول الكتب الدراسية ووقف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم لاسيما الطلبة النازحين.

وأكد جمعة أن الوزارة عاكفة على تعديل مواعيد الخطة الدراسية بما يتناسب والبداية الفعلية للعام الدراسي، مشدداً على إدارات المدارس بضرورة تفعيل مجلس الإدارة وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والادوار على كافة العاملين.

وأصدر جمعة تعليماته لإدارات المدارس، بتسهيل عملية تسجيل الطلبة النازحين والتحاقهم بالدراسة وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووجه بضرورة تفعيل كافة ميادين النشاط المدرسي، مبرزاً دوره في تفريغ الطاقات السلبية وتنمية التفكير وتعزيز روح العمل الجماعي لدى الطلاب، مشدداً على أهمية إتاحة الفرصة لطلبة لممارسة مختلف الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

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