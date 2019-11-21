سفن مُحمّلة بالسلع والمواشي ترسو بميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري الساعات الماضية عددا من السفن المحملة بالوقود والبضائع المتنوعة بالإضافة الى المواشي، ومن بينها السفينة “ليبتس ستار” التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية والتي رست على الرصيف رقم 22 محملة بأحد عشر ألف طن من الإسمنت

ودخلت السفينة “قاز يونايتد” إلى الرصيف الشعاب مُحملة بنحو 4500 طن من الغاز المسال بالإضافة إلى رسو السفينة “أنوار النصر” على الرصيف رقم 30 وعلى متنها 23 ألف طن من البنزين.

وأظهرت بيانات الميناء رسو السفينة “نورلاند” التابعة لوكالة الربان العالمية تحمل نحو 915 طنا من المواشي، فيما استقبل الميناء أيضاً السفينة “كونت شيب فن” التابعة لوكالة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة ب370 حاوية من البضائع والسلع المتنوعة.

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