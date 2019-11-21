اللواء 73 مشاة يعلن إرسال تعزيزات جديدة إلى مدينة طرابلس

ليبيا – أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إرسال اللواء تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس .

الخرطوش أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن التعزيزات شملت 3 سرايا منها عدد 2 سرايا مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي السنوسي وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

ووصف الخرطوش التمركزات الجديدة لوحدات اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني بـ”الممتازة”،موضحاً أنه لا قدرة للعدو على إرجاع نقطة واحدة ،مضيفاً:”بتواجد آمر كل كتيبة رفقت جنوده تظل المعنويات عالية تعانق السماء للجنود لإكمال المهام المكلفين بها”.

المسؤول الإعلامي أشار إلى أنه تم البدء في المرحلة الثالثة للقوة 35 عمليات خاصة،مؤكداً ان الإجتماعات مستمرة لإمراء وحدات اللواء 73 مشاة.

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