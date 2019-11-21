دورة تدريبية لاختيار موظفين جدد لصندق الضمان الاجتماعي ببني وليد

بدأ بمركز التدريب التابع لصندوق الضمان الاجتماعي فرع سوف الجين في مدينة بني وليد، فعاليات الدورة التدريبية لعدد من المتدربين الجدد استعدادا لاختيار موظفين للعمل بعقود مع فرع الصندوق.

وأوضح رئيس وحدة التدريب والتطوير بصندق الضمان فرع سوف الجين، ناصر اليعقوبي، لـ«بوابة الوسط» أن الدورة تجري تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء في المجال الإداري، وتستمر لأكثر من شهرين مقسمة على عدة برامج ومراحل.

وأضاف اليعقوبي أن الدورة تستهدف 10 متدربين سيجرون بعد كل مرحلة اختبارات في ما تلقوه من تدريب في برامج الدورة، وسيشهد ختامها إجراء امتحان نهائي سمينح من يتجاوزه من المشاركين عقدا سنويا للعمل بصندوق الضمان.

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