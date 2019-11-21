بحث مشروع بناء السلام فى سرت عام 2020

عقد عميد بلدية سرت مختار المعدانى اليوم اجتماعا موسعا ومهم بتونس مع مسؤولى وممثلى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة

وضم الاجتماع بيرنجير بويل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان و جيراردو المدير والممثل الاقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP و فراس عقاد مسؤول شؤون التنسيق ببعثة الامم المتحدة فى ليبيا و رودة الحلبى نائبة ممثل برنامج الغداء العالمى والسيدة سعاد نبهان مديرة برامج الشباب بمنظمة اليونسيف وعدد من المستشارين كما حضرة مدير مكتب لكن اضافة فى البداية بعد مدير مكتب الإعلام ببلدية بسرت محمد الاميل

وتمحور الاجتماع ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لبلدية سرت ،حول مشروع بناء السلام والمخصص لشباب سرت ،الذي تمولة الأمم المتحدة وبتنفيد المنظمات الدولية وهى صندوق الامم المتحدة للسكان وبرنامج الامم المتحدة الانمائى وبرنامج الغداء العالمى ومنظمة اليونسيف

واكد عميد بلدية سرت خلال الاجتماع على ضرورة بداية العمل فى الموعد المخصص لة وهو شهر يناير المقبل عام 2020 والدى سيركز المشروع على بناء القدرات ودعم المهارات واقامة مشروعات صغرى ومتوسطية للشباب وايضا تأسيس مركز شباب سرت لبناء القدرات والدى سيكون مقرة مدينة سرت ،كما سيهدف المشروع ايضا الى دعم المرأة وخاصة فى جانب.

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