مقتل القيادي في قوات الوفاق “العبد”

لقي القيادي في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق ،منذر الحاسي الشهير بـ”العبد” مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها خلال المواجهات ضد قوات الجيش في محور عين زارة جنوب طرابلس،اليوم الخميس.

وكان العبد الذي انضم لأكثر من ميليشيا مسلحة خلال السنوات الماضية، قد أصيب خلال المواجهات ضد قوات الجيش بمحور عين زارة شهر يونيو الماضي، ليعود مجددا إلي محاور القتال بعد تلقيه العلاج ، قبيل إعلان إصابته مجددا إصابة بالغة قبل يومين، نقل على إثرها إلى المشفى ليقضي متأثرا بجراحه.

ويعرف منذر علي الحاسي، والشهير بـ”العبد أيضا بـ”المجهول” وهو من مواليد 1992 ومن سكان منطقة القوارشة بمدينة بنغازي، وشارك في أحداث فبراير 2011 وكان من ضمن ما يسمى بكتيبة “شهداء ليبيا الحرة” والتي انضمت تحت مجلس شوري ثوار بنغازي عند الإعلان عن تأسيسه في يونيو 2014.

خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي وتحديدا في المحاور الغربية من المدينة “محور 17 ومحور قاريونس ومحور قنفودة” خلال عامي 2015 و2016، وتمكن من الهرب من مدينة بنغازي خلال العام 2016 باتجاه مدينة مصراتة ومنها انضم إلى سرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي ومدينة اجدابيا ومناطق شرق اجدابيا خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا