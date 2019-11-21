اعتقال أستاذ بجامعة سرت يشتبه في تعاونه مع «داعش»

اعتقلت قوة أمنية أستاذا بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة سرت، يشتبه في تعاونه مع تنظيم «داعش» إبان سيطرت التنظيم على المدينة قبل أربعة أعوام، حسب مصادر في مجلس أعيان قبيلة الهماملة ينتمي إليها المعتقل.

وقالت المصادر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القوة الأمنية من خارج سرت، وداهمت بيت المعتقل الذي يبعد (7 كلم غرب المدينة)، ونقلته فور اعتقاله إلى جهة خارج المدينة للتحقيق معه، مشيرين إلى أنه «قيل إن عددا من عناصر (داعش) وهم زملاء له في الجامعة أوردوا اسمه خلال تحقيقات معهم».

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