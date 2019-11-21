زكي: مؤتمر برلين ليس حلا للأزمة بل حاضنة للتفاهمات 

قال مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، إن الوضع في ليبيا يشهد تعقيدات ضخمة وتدخلات خارجية، داعيا الجميع إلى تحمل دورهم، ومنع التدخل دون موافقة الأطراف الليبية.

وأضاف زكي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن مسار برلين هدفه توفير بيئة إقليمية ودولية حاضنة لتفاهمات ليبية – ليبية، وليس حل الأزمة الليبية من الخارج، موضحا أن مسار برلين أطلق بمبادرة بين المبعوث الدولي غسان سلامة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواصلت مع قادة عدة جهات ومنظمات إقليمية ودولية، للعمل على الخروج بمواقف توافقية تمكن المجتمع الدولي من التحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

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