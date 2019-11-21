البرلمان يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي لانتهاكها سيادة الأجواء الليبية

استنكر مجلس النواب انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة بالقرب من مدينة ترهونة.

مجلس النواب طالب في بيان له اليوم السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا، المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا يخدم مصلحة الشعب، ومعتبرا إياه تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.

وأوضح المجلس أن الطائرة الإيطالية تم إسقاطها عند دخولها لمنطقة العمليات العسكرية للجيش الوطني، في حربه ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، حسبما جاء في البيان.

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