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البرلمان يطالب إيطاليا بتوضيح رسمي لانتهاكها سيادة الأجواء الليبية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر مجلس النواب انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، والتي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة بالقرب من مدينة ترهونة.

مجلس النواب طالب في بيان له اليوم السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا، المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا يخدم مصلحة الشعب، ومعتبرا إياه تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، ومناصرة لطرف بعينه وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.

وأوضح المجلس أن الطائرة الإيطالية تم إسقاطها عند دخولها لمنطقة العمليات العسكرية للجيش الوطني، في حربه ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، حسبما جاء في البيان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • .الناطق العسكرى الطليانى اتعلم الكذب من قنونو الذى قال ان الطائرة التى سقطت طائرة حفتر اما كنت حافطس من الضحك على غباوته بعد ان كذبه الطليان واعترفوا بان الطائرة تبعهم كان المفروض يقطعوا لسان قنونو الكذاب ليس اول مرة بل اكثر من عشر مرات ويستحق قطع لسانه من لغلوغة وبتعلق من بيضانه على الشجرة ويضعوا خازوق فى مؤخرته لكى يتعلم الادب اساء للمؤسسة العسكرية لما لبس ملابسها وهو حقير لا يعرف شرف البدلة العسكرية

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  • حكومة المافيا الايطالية تتعامل مع حكومة الوفاق الارهابية لدعم عميل الاحتلال الطليانى الذى القوه فى قاعدة ابوستة البحرية كلبهم السراج اتفوه عليهم جميعا

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