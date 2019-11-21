تعليم المؤقتة توافق على إنشاء وتفعيل معاهد المعلمين

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة الموافقة على إنشاء وتفعيل معاهد المعلمين، لسد العجز في التعليم الأساسي، وذلك في سبيل النهوض بقطاع التعليم العام.

وأوضحت الوزارة في منشور لها اليوم، أن هذه الخطوة جاءت بناء على البيانات المتوفرة من خلال تنفيذ الوزارة للملاك الوظيفي بالمراقبات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، وفق احتياجات ومتطلبات مراقبات التربية والتعليم في البلديات.

هذا ووجه وزير التعليم كتابا إلى وكيل التربية والتعليم المكلف، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

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