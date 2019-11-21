افحيمة: السفير الألماني إعترف لنا بأن العاصمة واقعة تحت حكم الميليشيات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة إن السفير الألماني لدى ليبيا قام أمس الأربعاء بزيارة مجلس النواب بطبرق حيث كان في إستقباله بعض النواب على رأسهم يوسف العاقوري رئيس لجنة الخارجية في المجلس.

افحيمة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الزيارة تخللها عقد إجتماع مع السفير الألماني لمناقشة العديد من الأمور أبرزها الوضع الحالي في طرابلس والمنطقة الغربية وما يمكن طرحه في مؤتمر برلين.

ولفت إلى أن السفير الألماني أوضح بدوره العديد من النقاط وتطرق إلى أن ما يتم الترويج له بشأن عدم إيفاء مجلس النواب بإستحقاقاته وعدم إصدار قانون الانتخابات والاستفتاء، مستغرباً أن السفير الألماني يعتقد بأن مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق وأن البرلمان في طبرق عبارة عن منشقين رفضوا إعطاء الثقة للحكومة وبالتالي تم توضيح كل هذه المفاهيم الخاطئة وإصلاح ما يمكن إصلاحه منها.

وبيّن أن السفير الألماني أكد للنواب على أن النتائج القادمة في مؤتمر برلين ستكون مختلفة عن ما نتج من المؤتمرات السابقة كاشفاً أن مؤتمر برلين سيكون تمهيد لمؤتمر آخر سيكون عبارة عن لقاء ليبي – ليبي يتم من خلاله تشكيل حكومة وحدة وطنية تمر عبر القنوات الحقيقية أو الرسمية الليبية من خلال البرلمان.

كما نوّه إلى أن السفير الألماني تطرق خلال اللقاء إلى صعوبة التوافق خلال مؤتمر برلين بين الدول الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، لافتاً إلى تأكيده على عدم دعوة الليبيين للمشاركة في المؤتمر حيث سيتفق المجتمعون في برلين على دعم نتائج الحوار و اللقاء الليبي – الليبي الذي سيكون أحد نتائج مؤتمر برلين.

وإعتبر أن مؤتمر برلين لن يكون مختلف كثيراً عن باقي المؤتمرات السابقة خاصة عقب حديث السفير الألماني عن عدم وجود توافق كبير وتفاؤل بين الأعضاء المدعوة للمشاركة بمؤتمر برلين.

وتابع قائلاً:”اطلعت على البيان الصادر من القيادة العامة اتفق مع ما جاء في البيان وهو استشعار لنتائج قد لا تكون بحجم الطموحات وستكون وجه آخر لنفس المؤتمرات السابقة التي لم يستطيع المتحكمون بطرابلس اليوم تنفيذها لأنه لا يوجد طرف معين يمكن التفاوض معه في غرب البلاد العاصمة واقعة تحت حكم المليشيات و هذا ما اعترف به السفير حين قال أنه يعلم بأن حكومة الوفاق لا تسيطر على الكثير من الدوائر الحكومية على رأسها الوزراء المفوضين وهي تسير بواسطة المليشيات لكن في المقابل بلاده تعترف بالحكومة الموجودة بطرابلس”.

افحيمة أعرب عن تمنياته بأن يكون مؤتمر برلين فرصة جديدة لكن البوادر لا توحي بذلك وفقاً لقوله، معتقداً أنه من خلال الحديث مع السفير الألماني والذي يمثل الدولة المستضيفة للمؤتمر هناك إنحياز واضح في تصريحاته فهو تحدث بصراحه عن رأي المانيا بالتالي ليس هناك خيار إلا إنتظار النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر برلين.

وأكد على أن المصالح بين الأطراف الدولية تتوازى ولا تتقاطع بدليل حديث السفير الألماني عن الصعوبات التي تواجه جمع أو جعل مصالح الدول تتقاطع و رأب الصدع بين هذه الدول المؤثرة في المشهد الليبي مما يؤكد أن مؤتمر برلين لن يرى النور في الوقت الحالي، مرجحاً استبعاد بعض الدول المتمسكة في رأيها بدعم طرف دون الأخر بالداخل.

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