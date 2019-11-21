المستشار صالح يبحث ممع بلدية القيقب سبل توفير الإحتياجات الضرورية للبلدية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس عميد بلدية القيقب علي اجربيع ومدير مكتب الاعلام والثقافة القيقب حمزة بومير .

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي مناقشة العديد من القضايا والاحتياجات الضرورية التى تهم البلدية في مجالات الكهرباء منها محطة 11.66 الجديدة التى تم انشائها بالبلدية وأنارة مداخل البلدية وانارة حي دغووش الى جانب صيانة نادى المجد الرياضي بالقيقب كما تم مناقشة مشروع انشاء مركز ثقافي بالبلدية.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية فتح فرع للمصرف التجاري في بلدية القيقب.

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